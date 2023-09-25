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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

"Союзмультфильм" представит короткометражку с принцессами из знаменитых лент

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" представит короткометражный фильм, сюжет которого объединит принцесс из разных популярных лент киностудии, сообщила генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская.

"У нас есть добрая традиция создавать новогодние спешлы, в которых мы рассказываем новые истории о классических героях "Союзмультфильма". И этой зимой зрители увидят мультфильм о принцессах. Он будет необычным, так как на одном экране соберутся шесть принцесс из коллекции "Союзмультфильма", - сказала Осетинская на презентации проектов студии.

Так, зрителям предстоит увидеть на экранах Принцессу из "Бременских музыкантов", Забаву из "Летучего корабля", Дюймовочку и Золушку из одноименных картин, Ужасную-Прекрасную Принцессу из "Принцессы и Людоеда", Шамаханскую царицу из "Сказки о Золотом петушке" и других героев классической анимации. По сюжету им предстоит объединиться в музыкальную группу, чтобы выступить на конкурсе, однако на пути у героинь возникнут препятствия и интриги, которые устроит Шамаханская царица.

По словам Осетинской, мультфильм будет праздничным и музыкальным. Она также напомнила, что создание новогодних короткометражек, в которых студия рассказывает новые истории о легендарных персонажах, стало уже на "Союзмультфильме" традицией.

Премьера состоится в конце года.

Союзмультфильм
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