Эрмитаж покажет выставку о бароне Мюнхгаузене

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Государственный Эрмитаж в 2024 года планирует представить выставки, посвященные барону Мюнхгаузену и Санкт-Петербургскому монетному двору, где также представят процесс создания монет и медалей, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

Он отметил, что Мюнхгаузен - историческая личность, он встречал будущую императрицу Екатерину II, когда она приехала в Россию. "Большое спасибо нашим коллегам, музеям и архивам: получилась очень интересная выставка и про человека, и про иностранцев на службе Российской Империи", - сказал Пиотровский на презентации выставочных проектов в Минкультуры РФ.

Выставка "Приключения барона Мюнхгаузена в России" пройдет с 31 мая по 15 сентября в Манеже Малого Эрмитажа. Она соединяет исторические факты и эпизоды литературных приключений барона. На выставке будет представлено более 500 экспонатов, среди них автографы Мюнхгаузена, предметы, рассказывающие о его древнем роде, штандарт и амуниция полка, в котором он служил, охотничье оружие, картины и предметы прикладного искусства с изображением сцен охоты. Многие художественные произведения и документы будут экспонироваться впервые.

Также в Эрмитаже пройдет выставка "Свадебные церемонии в России XIX - начала XX века" (14 июня 2024 - 11 мая 2025), на которой будут представлены подвенечные одежды царских семей.

Кроме того, в Эрмитаже пройдет выставка, приуроченная к 300-летию Санкт-Петербургского монетного двора "Со знаком С.П.Б.", она пройдет с 22 октября 2024 года по 2 марта 2025 года . На выставке будет представлено около 1000 экспонатов, распределенных по 32 тематическим разделам, охватывающим историю Санкт-Петербургского монетного двора с 1724 года по настоящее время. Среди экспонатов можно будет увидеть редкие, пробные и тиражные монеты и медали, эскизы, штемпельный инструмент, скульптуру, живопись, графику, фотоматериалы и документы. Кроме того, на выставке будет показан процесс создания монет и медалей, техника и технология их производства.

Всего Государственный Эрмитаж планирует провести в 2024 году 34 выставки, из них 21 - стационарные проекты, десять передвижных и три совместных проекта.

Также Эрмитаж планирует в следующем году представить выставки "Загадки картин Леонардо да Винчи" (с 14 февраля по 19 мая 2024 года в Пикетном зале Эрмитажа), "И сделаем себе имя". К завершению реставрации картины Тобиаса Верхахта "Вавилонская башня" (с 12 марта по 2 июня в Аполлоновом зале Эрмитажа).

Совместно с Государственным музеем изобразительных искусств им Пушкина Эрмитаж представит выставки "От Моралеса до Гойи. Испанская живопись из собраний ГМИИ им. Пушкина" и "Вся роскошь барокко. Франс Снейдерс и фламандская декоративная живопись". Совместно с Санкт-Петербургским государственным музеем семьи Рерихов будет организована выставка "Твердыня пламенная. К 150-летию со дня рождения Н.К.Рериха".

Кроме того, в Эрмитаже продолжается работа по созданию постоянной экспозиции Галереи Петра Великого, открывшейся в 2022 году. Там откроются залы, посвященные культуре и искусству России первой половины XVIII века - Эпохи императриц Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны (залы No 161-163).