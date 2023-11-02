Умер дирижер Юрий Темирканов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Умер дирижер, художественный руководитель Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Юрий Темирканов. Из сообщения на сайте филармонии следует, что это случилось 2 ноября.

Темирканову было 84 года. Он родился в Нальчике в 1938 году, в возрасте 13 лет переехал в Ленинград. Он окончил Ленинградскую консерваторию по классам альта и симфонического дирижирования. В 1966 году он стал победителем Всесоюзного конкурса дирижеров и совершил гастрольный тур по Европе и США с оркестром Московской филармонии.

В 1967 году Темирканов дебютировал с симфоническим оркестром Ленинградской филармонии, стал дирижером-ассистентом коллектива. В 1988 году он стал главным дирижером академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии имени Шостаковича (ныне - заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии).

Музыкант выступал с ведущими оркестрами Европы, включая Берлинский филармонический, Венский филармонический, Дрезденскую государственную капеллу, Лондонский филармонический, Лондонский симфонический, театра Ла Скала и другие.

В 1992-1998 годах он был главным дирижером лондонского Королевского филармонического оркестра. В разные годы он был главным приглашенным дирижером Дрезденского филармонического оркестра и Национального оркестра Датского радио, в 2000-2006 годах возглавлял Балтиморский симфонический оркестр, в 2010-2012 годах был музыкальным директором театра Реджио в Парме.