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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Доступ посетителей в старинную крепость Корела частично ограничат в Ленобласти

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Ограничения для посетителей введут в крепости Корела в Ленинградской области, где выявили проблемы с состоянием укреплений, сообщает комитет по сохранению культурного наследия региона.

"Вместе с тем работа музея продолжается, доступ на территорию и к объектам экспозиционного показа сохранится с учетом введенных ограничений в целях обеспечения безопасности", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что локальные противоаварийные работы в крепости-памятнике проведут до конца года.

Ранее специалисты выявили, что земельные насыпи укреплений Корелы частично рассыпаются в течение нескольких лет. Это может быть связано с особенностями ландшафта. В связи с ситуацией было принято решение законсервировать и отреставрировать все укрепления северного форпоста.

Крепость Корела находится в Приозерском районе Ленинградской области, на берегу реки Вуокса. Ее считают единственной деревоземляной крепостью, сохранившейся с XIV века.

Ленинградская область Корела Вуокса
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