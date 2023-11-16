Швыдкой исключил объединение Большого и Мариинского театров

По его мнению, обоими театрами может руководить Гергиев, этот вопрос обсуждается

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Вопрос о том, что глава Мариинского театра Валерий Гергиев мог бы возглавить Государственный академический Большой театр, обсуждается, но театры объединены не будут, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Никто не говорит об объединении двух театров, это невозможно. Другое дело, что маэстро Гергиев может быть руководителем и Мариинского, и Большого театров. Но это еще не значит, что театры могут быть объединены. Это совершенно разные институции с разной историей (…) то, что Валерий Гергиев может стать руководителем двух театров, возможно. То, что эти театры не будут объединены, я уверен", - сказал Швыдкой журналистам в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Отвечая на просьбу прокомментировать информацию о назначении Гергиева на пост руководителя театра, Швыдкой сообщил, что "есть такой разговор", но никаких решений нет.

В Государственном академическом Большом театре, отвечая на запрос "Интерфакса" о возможном назначении, предложили обратиться к учредителю театра. В Минкультуры РФ агентству не смогли подтвердить данную информацию.

Урин возглавил Большой театр в июле 2013 года, сменив на этом посту Анатолия Иксанова. Решением правительства РФ его контракт неоднократно продлевался, его полномочия должны закончиться в 2027 году. До назначения в Большой театр Урин возглавлял Музыкальный театр им. К.Станиславского и В.Немировича-Данченко с 1995 года.

Гергиев возглавил Мариинский театр в 1988 году после ухода дирижера Юрия Темирканова в Санкт-Петербургскую академическую филармонию им. Д. Д. Шостаковича, став художественным руководителем и главным дирижёром. Также Гергиев является генеральным директором театра.