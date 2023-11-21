Музей русского импрессионизма представит выставки об искусстве первой трети XX века

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Выставки, позволяющие увидеть искусство первой трети XX века с разных точек зрения, пройдут в Музее русского импрессионизма в 2024 году, сообщили в пресс-службе.

Так, с февраля по июнь посетители смогут заглянуть в "переулки" отечественного искусства 1930-х годов, мир раннесоветских интеллектуалов и эстетов - участников творческой группы "13". Как отметили в музее, в работах участников группы, посвященных динамичной городской жизни 1920-30-х годов, отразилось искусство старых мастеров, принципы фовизма и импрессионизма. Графика и живопись Владимира Милашевского, Татьяны Мавриной, Александра Древина, Надежды Удальцовой и других впервые будут показаны в реальном, а не только мысленном диалоге с произведениями Эдгара Дега и Жана-Франсуа Милле, Мориса Вламинка и Оттона Фриеза.

Рассказ о судьбе независимых советских художников составят около 300 произведений графики, живописи, декоративно-прикладного искусства и книг из частных собраний и государственных музеев, в числе которых Русский музей, Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и другие.

Летом музей представит выставку русского искусства через призму вкусов и предпочтений отечественной элиты начала XX века. С конца 1913-го по 1917 год первый отечественный глянец "Столица и усадьба" транслировал читателю ценности светского общества. Посетители увидят живописные и графические работы русских художников начала XX века, опубликованные в рецензиях, на страницах и на обложках "журнала красивой жизни".

Экспозиция позволит оценить, как опубликованные в журнале модернистский портрет Анны Ахматовой кисти Натана Альтмана, классическая "Купчиха" Бориса Кустодиева, изысканный "Пьеро" Льва Бакста и обнаженная натура Виктора Штемберга под говорящим названием "Роковая" формировали стиль жизни широкого круга читателей. Выставка пройдет с 20 июня по 6 октября.

Завершит год выставка произведений "Нового общества художников", которая пройдет с 24 октября по 26 января.