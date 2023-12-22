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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Шамаханская Царица и Дюймовочка появятся в новом мультфильме "Союзмультфильм"

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Принцессы из классических мультфильмов киностудии "Союзмультфильм", появятся вместе в новом короткометражном фильме киностудии, премьера которого состоится 22 декабря.

Как сообщили в пресс-службе киностудии, сюжет мультфильма "Принцессы. Сказочный голос" объединит Принцессу из "Бременских музыкантов", Забаву из "Летучего корабля", Дюймовочку и Золушку из одноименных картин, Ужасную-Прекрасную Принцессу из "Принцессы и Людоеда", Шамаханскую царицу из "Сказки о Золотом петушке" и других героев классической анимации.

"Анимация "Союзмультфильма" исключительно богата на яркие, запоминающиеся женские образы, которые актуальны во все времена: только принцесс в мультфильмах "золотой коллекции" более 40 – и все они очень разные. Ну а "Союзмультфильм" сегодня – это огромная мультвселенная, где возможны любые невероятные события и одно из них – встреча героинь из разных анимационных шлягеров. Я думаю, у нас получился очень гармоничный союз с новой историей, которая полюбится и детям, и взрослым", - отметила председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, слова которой привели в пресс-службе.

Сюжет ленты "Принцессы. Сказочный голос" расскажет историю о том, как знаменитые принцессы решили объединиться в музыкальную группу, чтобы исполнить композицию на песенном конкурсе, однако Шамаханская царица вместе со своим продюсером Драконом внезапно встали на пути у этих планов.

В пресс-службе отметили, что для картины был разработан оригинальный визуальный стиль, позволивший авторам сохранить характерные черты образов классики и придать им при этом актуальный визуальный стиль.

Союзмультфильм
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