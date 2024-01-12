Основатель Московской биеннале Иосиф Бакштейн скончался в возрасте 78 лет

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Лондоне после долгой болезни умер на 79-м году жизни основатель Московской биеннале современного искусства, советский и российский искусствовед, художественный критик Иосиф Бакштейн, сообщает телеграм-канал выставки.

"После продолжительной болезни, в Лондоне ушел из жизни основатель Московской биеннале Иосиф Бакштейн. Последние дни он провел в больнице, но врачи уже не были в состоянии победить болезнь", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что во всем мире знают его как куратора и искусствоведа. "Иосиф Бакштейн был одним из тех, кто превратили первые десять лет XXI века Москвы в фейерверк мирового современного искусства", - говорится в сообщении.

"Светлая память дорогому Иосифу Марковичу. Выражаем глубокие соболезнования Кэти (супруга Иосифа Бакштейна - ИФ), детям и близким", - сообщается в телеграм-канале выставки.

Бакштейн родился 21 сентября 1945 года в Москве. С 1991 года он возглавлял Институт проблем современного искусства. Работал ведущим научным сотрудником Института культурологии РАН. Комиссар 3-6-й Московской биеннале современного искусства (2009, 2011, 2013, 2015 гг.)