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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:08

"Союзмультфильм" к 88-летию студии откроет в Москве квартиру Дяди Федора

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" к 88-летию студии планирует провести ряд необычных акций.

"Например, в некоторых регионах мы собираемся временно переименовать улицы и переулки в имена героев "Союзмультфильма". По всей стране пройдет кинопоказы", - сообщила председатель Совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.

Кроме того, к дню рождению студии, как отметила Слащева, "в Москве откроется квартира Дяди Федора, которую каждый желающий сможет снять и пожить там с семьей несколько дней".

Также "Союзмультфильм" представит короткометражный фильм, в котором герои мультфильмов "золотой коллекции" предстанут в детском возрасте.

"Мы хотим сделать это для того, чтобы влюбить в нашу "золотую коллекцию" и ее героев детей дошкольного возраста – то есть совсем маленьких детей, которые сегодня, может быть, уже не смотрят "золотую коллекцию", - сказала Слащева в ходе весеннего лицензионного саммита киностудии.

Юлиана Слащева Союзмультфильм
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