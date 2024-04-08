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Россияне назвали Кота Матроскина и Винни Пуха любимыми персонажами мультфильмов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Онлайн-кинотеатр KION ко Дню российской анимации - 8 апреля - выяснил, какие мультфильмы и героев из них россияне больше всего любят и как относятся к ремейкам советских мультфильмов.

93% опрошенных россиян признались, что любят смотреть мультфильмы, и делают это регулярно. 33% опрошенных смотрят их несколько раз в неделю, 21% – несколько раз в месяц, около 18% – один раз в неделю.

Самая популярная категория мультфильмов среди россиян – советские мультфильмы. При этом более половины опрошенных отрицательно относится к ремейкам. Они считают, что качество таких мультфильмов становится ниже.

Предпочтения отличались в разных возрастных категориях, но абсолютным лидером среди всех возрастных категорий стал мультфильм "Ну, погоди!". Также в топ самых любимых мультфильмов россиян вошли мультфильмы "Простоквашино", "Жил-был пес", "Шрек" и "Маша и Медведь".

Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет в основном предпочитают аниме (их смотрит 22% опрошенных), зарубежные полнометражные мультфильмы (20%) и советские мультфильмы (18%). Любимыми респонденты в этой возрастной категории называли "Смешарики", "Ну, погоди!", "Наруто", "Шрек", "Маша и Медведь".

Опрошенные в возрасте от 25 до 34 лет чаще всего смотрят зарубежные полнометражные мультфильмы (около 25%), советские мультфильмы (около 24%) и полнометражные российские мультфильмы (около 23%). Любимыми они назвали "Ну, погоди!", "Король Лев", "Простоквашино", "Шрек", "Жил-был Пес".

Россияне в возрасте 35-44 лет предпочитают советские мультфильмы (32%), российские полнометражные современные мультфильмы (27%) и зарубежные полнометражные мультфильмы (16%). Опрошенные в этой возрастной категории своими любимыми мультфильмами из детства считают "Ну, погоди!", "Простоквашино", "Жил-был пес", "Домовенок Кузя" и "Маугли".

Россияне в возрасте от 45 лет чаще всего смотрят советские мультфильмы (более 47% респондентов), российские полнометражные современные мультфильмы (28%) и российские мультсериалы (около 8%). Любимые мультфильмы из детства у опрошенных в этой возрастной категории – "Ну, погоди!", "Простоквашино", "Тайна третьей планеты", "Жил-был пес" и "Остров сокровищ".

Опрос проведен онлайн-кинотеатром KION. В опросе приняли участие 2 000 респондентов в возрасте от 18 лет по всей России. В исследовании использовался метод онлайн-опроса.

KION Винни Пух Ну погоди Смешарики Маша и Медведь Простоквашино
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