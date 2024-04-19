Пикник "Афиши" впервые пройдет в Санкт-Петербурге

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Фестиваль Пикник "Афиши", отмечающий в этом году двадцатилетие, пройдет в этом году в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили "Интерфаксу" в компании "Афиша".

Мероприятие состоится в Москве 3 и 4 августа на территории СК "Лужники", где в 2004 году прошёл первый Пикник "Афиши".

"В Санкт-Петербурге мероприятие дебютирует 10 и 11 августа на Елагиномострове в ЦПКиО им. Кирова", - отметили организаторы.

Фестиваль, как уточнили организаторы, познакомит прежних и новых читателей "Афиши" друг с другом и сохранит концепцию города в городе — не нужно никуда выходить, чтобы везде побывать и всё увидеть. Детская зона позволит сходить на мероприятие всей семьёй.

"В этом году "Афише" исполняется 25 лет, а Пикнику "Афиши" – 20. Последние три года новая команда медиаплатформы работала над улучшением сервиса, редизайном продуктов и теперь, наконец, счастлива объявить нашей аудитории даты Пикника "Афиши" в 2024 году. Это долгожданная встреча единомышленников и возможность посмотреть на современную культуру во всех её проявлениях", - добавил генеральный директор "Афиши" Илья Альтшулер, слова которого привели в пресс-службе.

Среди заявленных на фестивале 2024 артистов как легенды "Пикника", так и "новые, и будущие звёзды русскоязычной сцены".