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Голикова заявила, что российские артисты остаются востребованными во всем мире

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российские артисты остаются востребованными во всех странах мира, необходимо и дальше работать над усилением и расширением влияния российской культуры в других странах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Российские артисты и творческие коллективы остаются востребованными во всем мире, несмотря на нападки на русскую культуру в западных странах", - сказала Голикова в видеообращении на итоговой коллегии Минкультуры РФ в среду.

По словам вице-премьера, 2023 год был отмечен успешными проектами в сфере международного сотрудничества, которое "переориентировано на другие континенты и страны, где любят русскую культуру". Она пояснила, что это Латинская Америка, Африка, Азия и государства ближнего зарубежья.

"Необходимо работать над усилением и расширением влияния российской культуры в рамках многосторонних международных площадок в целях формирования образа России как одного из лидеров многополярного мира, продвигать достижения отечественной культуры в рамках российского председательства в международных организациях и объединениях. Реализовывать мероприятия по продвижению русского языка в мире, поддерживать и расширять русскоязычные сообщества в иностранных государствах, повышать интерес к русской культуре", - подчеркнула вице-премьер.

Минкультуры РФ Татьяна Голикова
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