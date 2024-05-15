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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Бахрушинский музей открыл в Париже выставку о хореографе Ролане Пети

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Фотопроект к столетию со дня рождения хореографа Ролана Пети, подготовленный Бахрушинским музеем, открылся в Российском духовно-культурном православном центре в Париже, сообщили в пресс-службе музея.

"Мы рады представить уникальную авторскую фотовыставку о творчестве великого хореографа. Ролан Пети - эпоха в истории мирового и российского балета и единственный зарубежный хореограф, удостоенный государственной премии России", - сказала генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова, слова которой привели в пресс-службе.

Она отметила, что гости выставки смогут увидеть кадры с репетиций, снятые в России и во Франции.

В составе экспозиции - фотоработы, запечатлевшие Пети, а также звезд Большого и Мариинского театров, МАМТ им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, парижской Opera Garnier в его постановках. Также представлен специально снятый фильм-интервью народного артиста России, ректора Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николая Цискаридзе, в котором он делится воспоминаниями о своей работе с маэстро.

Как отметили в пресс-службе, история сотрудничества Пети с Россией насчитывает несколько десятилетий. В 1970-х его "Собор Парижской Богоматери" произвел фурор в СССР. В 2003 году постановка была воссоздана хореографом для труппы Большого театра.

В 1973 году Пети поставил в Большом театре "Гибель розы" для Майи Плисецкой, в 1988 - "Сирано де Бержерака". Самым запоминающимся балетом, поставленным Пети в Большом, стала "Пиковая дама" (2001) на музыку Шестой симфонии Чайковского, где главные партии исполнили Николай Цискаридзе, Илзе Лиепа, Светлана Лунькина и Георгий Гераськин. Особое место в экспозиции выставки занимают фотографии именно этой постановки.

Ролан Пети Бахрушинский театральный музей Париж
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