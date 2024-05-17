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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:36

Christie's продал картины более чем на $413 млн за один день

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Аукционный дом Christie's 16 мая провел масштабную продажу картин художников ХХ века в рамках традиционной серии весенних аукционов в Нью-Йорке, за один день реализовав полотна на общую сумму $413,3 млн, включая комиссионные сборы, пишет Barron's.

Самыми дорогими картинами вечера стали "Цветы" Энди Уорхола, ушедшие с молотка за $30,5 млн ($35,5 млн с учетом комиссии), и "Трава и бабочки" Винсента ван Гога, проданная за $28,5 млн ($32,2 млн включая сборы).

Всего на торги было выставлено 61 полотно, и 15 из них были оценены более чем в $10 млн.

В ходе аукциона был установлен рекорд стоимости для скульптур Рене Магритта - "Les graces naturelle" ("Естественная красота") ушла за $3,6 млн, вдвое дороже начальной цены. Скульптура "Женщина, расчесывающая волосы" российско-американского скульптора украинского происхождения Александра Архипенко продана за $5,1 млн, что также является рекордом для работ этого автора.

Более чем за $10 млн были проданы картины Дэвида Хокни, Джорджии О'Кифф и Джоан Митчелл, а также Пабло Пикассо и Клода Моне.

17 мая Christie's проведет торги произведений современного искусства, 18 мая - аукцион произведений импрессионистов.

Пабло Пикассо Энди Уорхол Нью-Йорк Винсент ван Гог США
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