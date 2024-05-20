Лауреатов "Золотой Маски" назовут 24 июня

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Церемония вручения российской национальной театральной премии "Золотая Маска" пройдет 24 июня в Театре им. Евгений Вахтангова, сообщили "Интерфаксу" в Союзе театральных деятелей РФ.

"Лауреаты ХХХ Российской Национальной театральной Премии и Фестиваля-конкурса "Золотая Маска" будут объявлены на торжественной церемонии, которая пройдет 24 июня 2024 года на исторической сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова", - сообщили в пресс-службе СТД.

Российская Национальная театральная премия "Золотая Маска" была учреждена Союзом театральных деятелей РФ в 1993 году как профессиональная награда за лучшие спектакли театров России, созданные во всех видах театрального искусства: драма, опера, балет, оперетта и мюзикл, современный танец, театр кукол.

Как отметили в пресс-службе, традиционно на торжественную церемонию объявления лауреатов премии соберутся коллективы и известные театральные деятели со всей страны. В этом году перед началом церемонии на Арбате запланированы представления уличных театров. Это новшество должно придать церемонии дополнительную зрелищность.

"Проведение фестиваля-конкурса и национальной театральной премии "Золотая Маска" – значимое событие для Москвы и регионов. Его уникальность в том, что столичные и региональные театры могут продемонстрировать яркие образцы театрального искусства, обменяться опытом и принять активное участие в развитии культуры страны. Конечно, для театральных коллективов премия "Золотая Маска" – это очень важное свидетельство профессионального признания, большая и заслуженная награда, а для членов жюри – ответственная и кропотливая работа", - отметил председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, слова которого привели в пресс-службе.

На "Золотую Маску" претендуют 40 театров в самостоятельных конкурсах: драматический театр, опера, оперетта, мюзикл, балет, театр кукол и 184 театральных деятеля в частных номинациях: режиссеры, художники, актеры, драматурги, композиторы.