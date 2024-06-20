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В Эстонии скончалась оперная певица, народная артистка СССР Маргарита Войтес

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Оперная певица, народная артистка СССР Маргарита Войтес скончалась в Эстонии в возрасте 87 лет, сообщает в четверг портал ERR.

Войтес родилась в Москве в 1936 году. В 1944 году она пошла в школу в Новосибирске, а после возвращения семьи в Эстонию продолжила учебу в Вильянди и Тарту. Закончила Таллинскую консерваторию.

По вокальному типу Войтес была колоратурным сопрано. В 1957 году впервые вышла на сцену музыкального театра. 1964 году стала солисткой театра "Ванемуйне".

Одной из самых известных ее ролей в Эстонии стала заглавная партия в опере Гаэтано Доницетти "Лючия ди Ламмермур". В то же время она выступала и в комических операх и опереттах.

Войтес выступала с концертами как в Эстонии, так и во многих странах мира, в том числе в Румынии, Болгарии, Германии, Венгрии, Финляндии, Италии и Швейцарии. Она стала первой эстонской певицей, приглашенной петь в Большом театре в Москве (1973) и дать сольный концерт в Центральном концертном зале "Россия".

В 1979 году Войтес получила звание народной артистки СССР.

Хроника 05 января 2019 года – 20 июня 2024 годаУмершие знаменитости
СССР Эстония Маргарита Войтес
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