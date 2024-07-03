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Минкультуры РФ поддержало идею введения дресс-кода для артистов

Минкультуры РФ поддержало идею введения дресс-кода для артистов
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Министерство культуры РФ поддержало предложение о введении дресс-кода для артистов на концертах, сообщила депутат Госдумы Ирина Филатова со ссылкой на ответ на соответствующий запрос министра культуры РФ Ольги Любимовой.

"С пониманием относимся к обеспокоенности в отношении творческой деятельности отдельных медийных личностей, действия которых адресованы широкой аудитории, получают резонанс в СМИ и, как следствие, могут вызвать отклик неравнодушных граждан страны. Солидарны с вашей позицией о том, что выбранная для публичных выступлений одежда является важной частью образа артиста и играет существенную роль в формировании имиджа всего мероприятия", - говорится в ответе министра, опубликованном в телеграм-канале Филатовой.

Министр культуры также сообщила, что в адрес региональных органов власти направлена рекомендация с целью обратить дополнительное внимание на внешний вид артистов, выступающих "на культурно-массовых мероприятиях, в особенности проводимых на государственных и муниципальных площадках без возрастных ограничений".

Депутат Филатова сообщила, что таким образом Минкультуры поддержало ее "предложение о введении дресс-кода для артистов на концертах".

Минкультуры Ольга Любимова
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