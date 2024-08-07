Замминистра культуры РФ Надежда Преподобная покинула свой пост
Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Статс-секретарь, замминистра культуры РФ Надежда Преподобная покинула свой пост, на эту должность назначена Жанна Алексеева.
Соответствующие распоряжения правительства опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, Преподобную освободили от занимаемой должности по ее просьбе.
Алексеева ранее занимала пост замруководителя Департамента региональной политики, образования и проектного управления Минкультуры РФ.