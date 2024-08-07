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Замминистра культуры РФ Надежда Преподобная покинула свой пост

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Статс-секретарь, замминистра культуры РФ Надежда Преподобная покинула свой пост, на эту должность назначена Жанна Алексеева.

Соответствующие распоряжения правительства опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, Преподобную освободили от занимаемой должности по ее просьбе.

Алексеева ранее занимала пост замруководителя Департамента региональной политики, образования и проектного управления Минкультуры РФ.

Минкультуры РФ Надежда Преподобная Жанна Алексеева
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