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Кассовые сборы кинотеатров в РФ летом на треть превысили показатель 2023 года

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Сборы российских кинотеатров за лето 2024 года превысили 8 млрд рублей, тем самым оказавшись почти на треть выше сборов прошлого года и более чем в 1,5 раза выше сборов 2022 года.

"Три летних месяца 2024 года принесли кинотеатрам 8,3 млрд рублей. Это почти на треть больше, чем летом 2023 года, на 137% - чем в июне-августе 2022-го, на 6% - чем летом 2021 года", - сообщила "Интерфаксу" министр культуры РФ Ольга Любимова на полях Х Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Кассовые сборы кинотеатров в июне-августе 2023 года составили 6,3 млрд рублей, за аналогичный период 2022 года - 3,5 млрд рублей, в 2021 году - 7,8 млрд рублей.

Летний период традиционно считается временем самых низких кассовых сборов кинотеатров.

Ольга Любимова Минкультуры РФ
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