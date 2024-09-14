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Выставка белорусских художников открылась в Русском музее

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Выставка Русского музея и Национального художественного музея Республики Беларусь "Россия-Беларусь. Пересечение судеб" открылась в Санкт-Петербурге.

"Это 300 полотен, которые связывают нас с невероятными мастерами", - сказала на открытии министр культуры РФ Ольга Любимова.

Министр культуры Белоруссии Анатолий Маркевич выразил надежду на то, что выставка "найдет широкий отклик у посетителей как в Санкт-Петербурге, так и, конечно же, в городе Минске".

Губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил организаторов выставки за то, что жители и гости Петербурга смогут "увидеть эти прекрасные произведения". "Эта выставка и как раз свидетель тому, что мы и сегодня вместе", - сказал Беглов.

Гендиректор Русского музея Алла Манилова уточнила, что после показа в российском музее, выставка переедет в Минск.

"Под Новый год выставка переезжает в Минск. Поэтому она двусторонняя", - добавила Манилова.

Экспозиция в Мраморном дворце Русского музея посвящена белорусским художникам, прошедшим российскую художественную школу, чье искусство стало мировым достоянием. В состав выставки вошли более 300 произведений знаковых для Беларуси и России художников XVIII-ХХ веков - Марка Шагала, Сергея Зарянко, Леона Бакста, Александры Экстер, Витольда Бялыницкого-Бирули, Станислава Жуковского, Георгия Нисского, Евсея Моисеенко, графиков Ильи Чашника, Анатолия Каплана, Анатолия Тычины, скульпторов Ильи Гинцбурга, Дмитрия Стеллецкого, Льва Ивановского и других. Многие работы будут показаны в России впервые.

Как отметили в пресс-службе музея, Национальный художественный музей республики Беларусь предоставит для выставки лучшие произведения художников, работавших на белорусской земле: Аполлинария Горавского, Андрея Хруцкого, Георгия Нисского, Юрия Пэна, Мая Данцига, Заира Азгура и других мастеров.

Выставка продлится до 2 декабря 2024 года.

Санкт-Петербург Русский музей
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