Новый мультсериал "Чебурашка" выйдет в 2025 году

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" и студия Yellow, Black and White работают над новым 3D мультсериалом "Чебурашка". Проект, в котором на экраны вместе с Чебурашкой вернутся Крокодил Гена и Шапокляк, выйдет в 2025 году, сообщила генеральный продюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская.

"В 2020 году мы выпустили новогоднюю короткометражку о Гене и Чебурашке под названием "Секрет праздника", которая получила высокую зрительскую оценку, и мы поняли, что сериалу точно быть. Новый проект будет таким же теплым, камерным и уютным по духу, как и классические мультфильмы: сохраняя эту атмосферу мы расскажем зрителям новые истории о знаменитых героях", - сказала Осетинская в ходе осеннего партнерского саммита киностудии.

Как отметила Осетинская, сюжет мультсериала не будет пересекаться с одноименным полнометражным игровым фильмом. В новом проекте Гена и Чебурашка будут вновь встречать новых друзей, творить добрые дела и сталкиваться с проделками Шапокляк, которую им опять предстоит перевоспитать. Всего на данный момент планируется выпустить более 50 эпизодов мультсериала.

Как сообщала в декабре 2022 года председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, студия рассматривала возможность создания сериала про "Чебурашку". Тогда же она сообщала, что автор "Чебурашки" Эдуард Успенский успел передать права на героев студии "с правом на переработку", что позволяет создать новый сценарий как для фильма, так и для сериала.

Чебурашка - один из главных героев книги "Крокодил Гена и его друзья" Эдуарда Успенского. Персонаж стал широко известен после выхода мультфильма Романа Качанова "Крокодил Гена", снятого по книге в 1969 году.

В январе 2023 года на экраны вышел фильм "Чебурашка" режиссера Дмитрий Дьяченко, который рассказывает о приключениях героя в приморском городке, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Помогать ему в этом будут нелюдимый старик-садовник, странная тетя-модница и ее капризная внучка, мальчик, который никак не начнет говорить, и его мама, которой приходится несладко, хотя она и варит самый вкусный на свете шоколад. Фильм стал самым кассовым в прокате, собрав, по данным ЕАИС, 6 млрд 777 млн рублей.