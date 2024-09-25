Умер актер Роман Мадянов

Актер Роман Мадянов Фото: Вадим Тараканов/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российский актер театра и кино, заслуженный артист России Роман Мадянов скончался на 63-м году жизни, сообщила телеведущая Екатерина Стриженова в своем телеграм-канале.

Мадянов - четырёхкратный лауреат премии "Ника" за лучшую мужскую роль второго плана, двукратный лауреат премии "Золотой орел": за лучшую мужскую роль (фильм "12") и за лучшую мужскую роль второго плана (фильм "Левиафан").

В 1973 году Мадянов снялся в главной роли Гекльберри Финна в картине Георгия Данелии "Совсем пропащий". В 1984 году окончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС). Наибольшую популярность артисту принесли фильм "Левиафан" Андрея Звягинцева и сериал "Солдаты".