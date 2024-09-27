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Дни Русского музея впервые пройдут в Республике Беларусь в 2026 году

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Дни Русского музея пройдут впервые в Белоруссии в 2026 году, их центральным событием станут выставки одного шедевра, который будет отобран генеральным директором Русского музея Аллой Маниловой из числа знаковых работ из сокровищницы музея, сообщили в Минкультуры РФ.

"В 2026 году в Минске впервые пройдут Дни Русского музея, центральным событием которых станет организация выставки одного шедевра. Алла Манилова подчеркнула, что представленное произведение будет отобрано из числа самых знаковых работ из сокровищницы музея и, безусловно, будет являться шедевром мирового уровня", - сообщили журналистам в министерстве.

Программа также будет включать публичные лекции, мастер-классы и межмузейные семинары.

Как отметила Алла Манилова, слова которой привели в министерстве, "сотрудничество между двумя крупнейшими хранителями национального изобразительного искусства наших стран – Государственного Русского музея и Национального художественного музея Республики Беларусь – давно вышло за пределы рамочных соглашений и договоров о намерениях". "Наше партнерство куда глубже и поистине отражает нерушимую связь братских народов России и Беларуси, связанных едиными традициями, общей историей, а самое главное – единственно верными человеческими ценностями", – добавила Манилова.

В будущем году институции представят ряд крупных совместных проектов, отражающих разноплановость взаимодействия двух музеев. В их числе как масштабные выставки, так и просветительские программы и цифровые проекты.

Алла Манилова Минкультуры РФ Государственный Русский музей
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