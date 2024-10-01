Поиск

Умер композитор Вячеслав Добрынин

Умер композитор Вячеслав Добрынин
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Народный артист России, композитор и певец Вячеслав Добрынин скончался на 79-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" артист Владимир Винокур, друживший с композитором.

"Действительно, это так. Скорблю, огромная потеря для нашего эстрадного искусства. Это человек, который много-много лет отдал песне. Одни из лучших песен сочинил именно Вячеслав Добрынин", - сказал Винокур.

Он отметил, что они с Добрыниным дружили долгие годы. "Впервые я с ним познакомился в 1975 году, будучи артистом вокально-инструментального ансамбля "Самоцветы". Мы записали его песню, которая называлась "Прощай". Им много-много лет со Славой дружили", - добавил он.

Добрынин родился 25 января 1946 года. Российский композитор, эстрадный певец. Наиболее известен сотрудничеством с поэтом Леонидом Дербеневым, в соавторстве с которым написал песни "Прощай", "Кто тебе сказал", "Все, что в жизни есть у меня" и другие.

Хроника 05 января 2019 года – 01 октября 2024 годаУмершие знаменитости
Вячеслав Добрынин Владимир Винокур Леонид Дербенев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Умершие знаменитости

Умерла актриса Мэгги Смит

Умерла актриса Мэгги Смит

Театральная премия "Золотая маска" претерпит изменения

Театральная премия "Золотая маска" претерпит изменения
Умершие знаменитости

Умер актер Роман Мадянов

Умер актер Роман Мадянов

Московский международный кинофестиваль пройдет с 17 по 24 апреля

Московский международный кинофестиваль пройдет с 17 по 24 апреля

"Сегун" стал обладателем "Эмми" как лучший драматический сериал

"Сегун" стал обладателем "Эмми" как лучший драматический сериал

Кассовые сборы кинотеатров в РФ летом на треть превысили показатель 2023 года

Кассовые сборы кинотеатров в РФ летом на треть превысили показатель 2023 года

Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму "Рыжий"

"Битлджус Битлджус" заработал $110 млн в дебютные выходные в США и Канаде

"Битлджус Битлджус" заработал $110 млн в дебютные выходные в США и Канаде

Фильм Педро Альмодовара стал обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля

Фильм Педро Альмодовара стал обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля

Похороны Алена Делона проходят во Франции

Похороны Алена Делона проходят во Франции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });