Умер композитор Вячеслав Добрынин

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Народный артист России, композитор и певец Вячеслав Добрынин скончался на 79-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" артист Владимир Винокур, друживший с композитором.

"Действительно, это так. Скорблю, огромная потеря для нашего эстрадного искусства. Это человек, который много-много лет отдал песне. Одни из лучших песен сочинил именно Вячеслав Добрынин", - сказал Винокур.

Он отметил, что они с Добрыниным дружили долгие годы. "Впервые я с ним познакомился в 1975 году, будучи артистом вокально-инструментального ансамбля "Самоцветы". Мы записали его песню, которая называлась "Прощай". Им много-много лет со Славой дружили", - добавил он.

Добрынин родился 25 января 1946 года. Российский композитор, эстрадный певец. Наиболее известен сотрудничеством с поэтом Леонидом Дербеневым, в соавторстве с которым написал песни "Прощай", "Кто тебе сказал", "Все, что в жизни есть у меня" и другие.