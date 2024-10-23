Бахрушинский театральный музей в 2025 году представит 15 выставок

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Бахрушинский театральный музей (БТМ) в 2025 году представит 15 выставочных проектов в регионах России и за рубежом, говорится в сообщении музея.

План мероприятий был представлен гендиректором музея Кристиной Трубиновой министру культуры Ольге Любимовой, которая в среду посетила строящийся Музейно-театральный квартал "Бахрушинский" в преддверии его 130-летия.

По данным музея, пять из запланированных выставочных проектов БТМ будут реализованы на стационарных площадках музея в Москве: в новом выставочном зале Центра театральной истории, в Театральной лаборатории музейно-театрального квартала "Бахрушинский" и мемориальных музеях, а ещё 10 проектов, включая шесть передвижных выставок и четыре постоянных экспозиции, БТМ откроет в регионах и за рубежом.

Бахрушинский Музейно-театральный квартал откроется в 2025 году масштабной выставкой "Премьеры русского авангарда: от эскиза к чертежу" в Центре театральной истории.

"Бахрушинский музей, обладающий самым крупным собранием театрального авангардного искусства, впервые в таком объеме представит миру работы его знаменитых представителей",- рассказали в музее. На выставке будут представлены театральные работы предшественников авангарда, художников объединения "Голубая роза", кубистов и футуристов. Участниками проекта станут Государственный Русский музей (СПб), Саратовский художественный музей им.Радищева, Национальная галерея Армении и Музей русского искусства в Ереване.

В годовщину 80-летия Великой Победы бахрушинцы представят проект "Фронтовые дороги театров России". Это будет выставка-посвящение подвигу советских артистов, вдохновлявших своим талантом солдат и офицеров.