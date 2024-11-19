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"Любовь и голуби" вновь покажут в кино

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Комедию "Любовь и голуби" режиссера Владимира Меньшова покажут 28 ноября в рамках проекта "Мосфильм. Золотая коллекция в кино", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе медиахолдинга "Цифровое Телевидение".

Показ кинокартины приурочен к 90-летию со дня рождения Нины Дорошиной, исполнительницы роли Надежды, а также к другим юбилеям создателей картины. Как напомнили в пресс-службе, в этом году исполнилось 85 лет со дня рождения режиссёра Владимира Меньшова, 80-летние юбилеи отметили Александр Михайлов, исполнивший роль Василия, и Наталья Тенякова, исполнительница роли Бабы Шуры. "Любовь и голуби" выходит на экраны в год столетия Киноконцерна "Мосфильм".

Комедия "Любовь и голуби" была создана по пьесе Владимира Гуркина, которая, в свою очередь, основана на реальной истории семьи Кузякиных — соседей драматурга. Фильм вышел в 1985 году.

Ранее в рамках проекта "Мосфильм. Золотая коллекция" в кино" в повторный прокат выходили фильмы "Асса", "Покровские ворота", "Кин-дза-дза!", "Ширли-мырли", "Бриллиантовая рука".

Мосфильм
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