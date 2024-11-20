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Картина Магритта "Империя света" продана на аукционе за рекордные $121,2 млн

Картина Магритта "Империя света" продана на аукционе за рекордные $121,2 млн
Картина "Империя света" бельгийского художника Рене Магритта
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Полотно бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта "Империя света" было продано на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $121,2 млн, пишет The Wall Street Journal.

Это рекордная цена для картин Магритта, а также первое с начала года произведение искусства, ушедшее с молотка более чем за $100 млн. Написанная в 1954 году картина оценивалась в $95 млн. Она досталась анонимному покупателю, участвовавшему в торгах по телефону.

"Империя света" - серия из 17 одинаково названных полотен, на которых изображены дома в окружении деревьев. Характерной особенностью серии является то, что дома и деревья нарисованы в ночном свете, при этом небо над ними - в дневном. Проданная Christie's картина является самой большой в серии, высотой около 1,2 метра.

Также в рамках аукциона картина современного американского художника Эдварда Руши была продана за $68,3 млн при первоначальной оценке в $50 млн.

Нью-Йорк Christie's Рене Магритт
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