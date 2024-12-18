Первый канал снимет художественные фильмы по мотивам “Незнайки”

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Первый канал и студия Yellow, Black and White создадут художественные фильмы по мотивам "Незнайки", говорится в сообщении дирекции общественных связей канала.



Там уточняется, что на днях компании подписали договор с Игорем Носовым, писателем и наследником творчества Николая Носова.

"Как показывает опрос ВЦИОМ, "Незнайка" – самая ожидаемая российская экранизация. Надеюсь, мы оправдаем эти надежды и те, кто родился в 21 веке и, возможно, еще даже не умеет читать, полюбят "Незнайку" так же, как их родители, бабушки и дедушки, родившиеся в веке двадцатом", - сказал гендиректор Первого канала Константин Эрнст, слова которого приводятся в сообщении.

Генпродюсер студии Yellow, Black and White Эдуард Илоян отметил, что студия, "начиная работать с классическими произведениями, всегда ставит в приоритет бережное отношение к источнику".

"Мы сделаем все, чтобы и в "Незнайке" выдержать грань между классическим прочтением и современным киноязыком. Первый полнометражный фильм по мотивам легендарной книги подарит и взрослым, и детям новые эмоции от любимой истории", - пообещал Илоян.

Игорь Носов, слова которого также цитируются в сообщении, подчеркнул, что для него важно, чтобы "новая история Незнайки была создана в том же духе, в котором она была написана Николаем Николаевичем".

"Мне много лет приходилось охранять этот сказочный мир от какого-либо вторжения. И вот теперь начинается грандиозный проект, результат которого должен понравиться зрителям, создателям фильма и мне. Надеюсь, что в современном кинематографе мы сумеем сохранить интонацию и мелодику сказочного города Незнайки", - сказал Носов.