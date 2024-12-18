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Звезда мировой оперы Аида Гарифуллина выступила в Большом зале Московской консерватории

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Всемирно известная оперная певица, заслуженная артистка России Аида Гарифуллина выступила на сцене Большого зала Московской консерватории имени П.И. Чайковского.

Концерт прошел в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Александра Соловьева. Специальными гостями вечера стали лауреаты международных конкурсов, солист Михайловского театра Семён Антаков (баритон) и солист Пермской оперы Карлен Манукян (тенор). Программа концерта состояла из шедевров русских и зарубежных композиторов.

"Я бесконечно счастлива петь на сцене Московской консерватории, ведь концерты на родине, особенно в этом зале, - это всегда особая радость для меня и, конечно, огромная ответственность", - поделилась певица.

Праздничное мероприятие завершило серию декабрьских выступлений оперной дивы: ранее ее концерты с успехом прошли в Алма-Ате и Санкт-Петербурге.

Аида Гарифуллина Московская консерватория
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