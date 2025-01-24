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В Тбилиси совершена кибератака на наземный общественный транспорт

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Хакерская атака совершена на систему оплаты в общественном транспорте Тбилиси, которой ведает "Банк Грузии", принято решение ее отключить, сообщил журналистам мэр города Каха Каладзе.

"Следствие обязательно установит, откуда произошла кибератака. В настоящее время оплата за проезд в автобусах и микроавтобусах приостановлена. Идет работа над восстановлением системы оплаты", - сказал он.

Пассажиры автобусов и микроавтобусов при оплате картами слышали из аппаратов гимны Грузии и Евросоюза, речи бывших грузинских политиков, а также восклицания "Да здравствует Грузия! Да здравствует Украина!".

Проезд на наземном транспорте сделали временно бесплатным.

Банк Грузии Грузия Евросоюз Каха Каладзе Тбилиси Украина
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