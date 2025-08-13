Поиск

Власти Литвы вводят режим ЧС из-за сильных дождей

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Правительство Литвы в среду объявило чрезвычайную ситуацию (ЧС) в стране из-за сильных дождей, сообщает Vakaru ekspresas со ссылкой на информагентство ELTA.

По данным министерства сельского хозяйства Литвы, этим летом в некоторых районах страны за сутки выпала месячная норма осадков. Длительный дождливый период имел серьезные последствия для сельскохозяйственного сектора.

По предварительным данным муниципалитетов, ранее объявивших чрезвычайную ситуацию, длительный дождливый период повредил или уничтожил в среднем от 50% до 70% урожая.

По данным МЧС, из-за продолжительного периода дождей пострадали различные сельскохозяйственные культуры, такие как озимая пшеница, картофель, часть урожая погибла, а качество остального быстро ухудшается, задерживается сбор урожая.

Объявление экстремальной ситуации позволит не применять санкции к фермерам и хозяйствам, которые не могут выполнить свои обязательства. Для компенсации ущерба, нанесенного фермерам, им будет предоставлена поддержка из государственного резерва.

