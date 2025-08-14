Apple хочет выпустить в 2027 г. настольного робота с визуализированной Siri

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. планирует выпустить настольного робота с визуализированной версией Siri и ряд других товаров на основе искусственного интеллекта (ИИ), пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Предполагается, что робот будет выпущен в 2027 году, а в 2026 году выйдет его урезанная версия в виде "умной" колонки с дисплеем.

Настольный робот задумывается в качестве виртуального компаньона и напоминает iPad на ножке, который может поворачиваться по направлению к человеку и следовать за ним по комнате.

Подразумевается, что робот будет размещаться на рабочем столе или кухонной столешнице и использоваться в том числе для потребления контента и решения повседневных задач.

Одной из ключевых функций устройства будут видеозвонки по FaceTime. Apple также тестирует функцию, которая позволит управлять роботом с iPhone как с джойстика, перемещая его во время звонка для показа разных людей и объектов.

Главной же особенностью робота станет абсолютно новая версия голосового помощника Siri, которая сможет вливаться в диалог с несколькими людьми. Такая Siri сможет разговаривать с пользователем в течение дня и легче вспоминать информацию.

Apple хочет, чтобы робот вел себя как человек. Например, он сможет вмешиваться в разговор друзей о планах на вечер, чтобы порекомендовать ресторан, рецепт блюда или обсудить планирование поездки.

Операционная система устройства будет называться Charismatic (ранее разработчики называли ее Pebble and Rock) и сочетать в себе черты операционных систем Apple TV и Apple Watch. Предполагается, что она сможет подстраивать интерфейс, функции и контент под находящегося перед устройством пользователя, распознав его лицо с помощью камеры.

Новая ОС будет построена вокруг Siri, а ассистенту планируется дать визуальный образ и сделать его похожим на живого персонажа по аналогии с анимированной скрепкой из ранних версий Microsoft Office.

Специалисты Apple разрабатывают две версии Siri - на основе собственных ИИ-моделей компании и сторонних технологий. Первая версия называется Linwood, вторая - Glenwood.

Предполагается, что Linwood сможет отвечать на запросы пользователя на основе анализа его персональных данных. Релиз этого функционала запланирован на следующую весну.

Apple также тестировала Claude от Anthropic, но какие модели будут применяться в итоге, еще не решено.

Кроме того, для создания и тестирования функций настольного робота активно использовались ChatGPT и Google Gemini.

Прототипы робота оборудованы горизонтальным экраном с диагональю около 7 дюймов - примерно как у iPad mini. Дисплей сможет выдвигаться на моторизированной ножке примерно на 15 см в любую сторону.

Некоторые источники Bloomberg называют робота "лампой Pixar", имея в виду схожесть с логотипом этой анимационной студии. В январе Apple опубликовала научную работу о световом приборе, который передвигается за счет роботизации.

Компания также разрабатывает ряд других роботов, включая мобильного робота на колесах, похожего на Amazon Astro, и в общих чертах обсуждала человекообразные модели.

Кроме того, Apple активно разрабатывает большую механическую "руку" для использования на производственных объектах или подсобной работы в магазинах. Такого робота будут создавать еще несколько лет.

Вместе с тем компания работает над домашней камерой безопасности, которая сможет идентифицировать людей и автоматизировать выполнение задач - например, выключать свет при выходе человека из комнаты и воспроизводить музыку на основе предпочтений того или иного члена семьи.

Камера будет работать от аккумулятора, емкость которого позволит обходиться без подзарядки от нескольких месяцев до года.

Apple также планирует выпустить в следующем году более тонкие iPhone с новым дизайном. Кроме того, она хочет представить "умные" очки, складной телефон, юбилейную версию iPhone, новые наушники и большое складное устройство, представляющее собой гибрид MacBook и iPad.

Кроме того, компания готовит к выпуску в предстоящем году версию Siri с визуальным редизайном, предназначенную для iPhone и iPad.