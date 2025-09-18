Google и PayPal заключили партнерство для создания ИИ-агентов

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Американские технологические компании Google и PayPal Holdings Inc. заключили многолетнее стратегическое партнерство для развития цифровых платежных решений с использованием искусственного интеллекта.

Как сообщает PayPal, компании объединят усилия для создания новых форматов торговли с участием ИИ-агентов - программ, которым поручают задачи по поиску и сравнению товаров, а также совершению покупок от имени пользователей. Новые форматы будут основаны на международной платежной инфраструктуре PayPal и ИИ-сервисах Google.

Кроме того, Google интегрирует в свои продукты платежные решения PayPal, включая сервисы Hyperwallet и PayPal Payouts. PayPal Enterprise Payments станет одним из ключевых платежных провайдеров для обработки платежей по картам в сервисах Google Cloud, Google Ads и Google Play.