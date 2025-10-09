Поиск

Специалисты Роскомнадзора сообщили, что отразили 977 хакерских атак в сентябре

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора (РКН) в сентябре отразили 977 DDoS-атак на защищаемые объекты, сама длительная из которых продолжалась более четырёх дней, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В сентябре 2025 года специалисты ЦМУ ССОП отразили 977 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, топливно-энергетического сектора и операторов связи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что максимальная мощность DDoS-атаки за указанный период достигла 337 Гбит/с, скорость - 44,8 млн пакетов в секунду (п/с), а максимальная продолжительность составила 4 дня 23 часа 17 минут.

"Чаще всего атаки совершались c IP-адресов, зарегистрированные на территории США, Индонезии, Германии, Колумбии, Нидерландов. Основные векторы атак были направлены на телекоммуникационную отрасль, при этом наибольшее количество инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе", - сообщили в РКН.

Кроме того, были заблокированы 8 171 фишинговый ресурс и 86 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение. Также специалисты РКН "выявили и устранили 533 нарушения маршрутизации трафика со стороны 127 организаций", добавили в ведомстве.

Как сообщалось, в январе было отражено 637 DDoS-атак на защищаемые РКН ресурсы, в феврале - 822, в марте - более 1,1 тыс., в апреле - 941, в мае - 952, в июне - 895, в июле - 680 DDoS-атак, в августе - 725 DDoS-атак.

ЦМУ ССОП создан на базе "Главного радиочастотного центра", подведомственного РКН.

