Поиск

ЕК проверит Google, Apple и другие компании на достаточность мер по защите детей

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) проверит меры по защите детей и подростков, реализованные в магазинах приложений Apple Inc. и Google (принадлежит Alphabet Inc.), а также на платформах YouTube и Snapchat, на соответствие требованиям закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

ЕК запросила у компаний информацию о системах проверки возраста, а также о том, как они предотвращают доступ несовершеннолетних к незаконным продуктам и содержанию, пропагандирующему поведение, способное причинить вред здоровью.

"Мы хотим оценить, действительно ли меры, уже принятые этими платформами, обеспечивают защиту детей", - заявила в пятницу исполнительный заместитель председателя ЕК по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.

DSA требует от таких компаний, как Google и Apple, реализации дополнительных мер для исключения доступа несовершеннолетних к вредному и незаконному контенту. За неисполнение этих требований предусмотрены штрафы в размере до 6% от годового оборота компании.

Apple Google ЕК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости

Самозапрет на оформление кредитов включили на Госуслугах около 16 млн россиян

Самозапрет на оформление кредитов включили на Госуслугах около 16 млн россиян

Минцифры предупредило о фейке про отключение интернета в РФ

Минцифры предупредило о фейке про отключение интернета в РФ

Минцифры РФ предложило отказаться от стартовой цены на аукционе на частоты 5G

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2444 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7334 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });