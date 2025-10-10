ЕК проверит Google, Apple и другие компании на достаточность мер по защите детей

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) проверит меры по защите детей и подростков, реализованные в магазинах приложений Apple Inc. и Google (принадлежит Alphabet Inc.), а также на платформах YouTube и Snapchat, на соответствие требованиям закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

ЕК запросила у компаний информацию о системах проверки возраста, а также о том, как они предотвращают доступ несовершеннолетних к незаконным продуктам и содержанию, пропагандирующему поведение, способное причинить вред здоровью.

"Мы хотим оценить, действительно ли меры, уже принятые этими платформами, обеспечивают защиту детей", - заявила в пятницу исполнительный заместитель председателя ЕК по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.

DSA требует от таких компаний, как Google и Apple, реализации дополнительных мер для исключения доступа несовершеннолетних к вредному и незаконному контенту. За неисполнение этих требований предусмотрены штрафы в размере до 6% от годового оборота компании.