Получить компенсацию по ОСАГО через "Госуслуги" стало проще

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Получить компенсацию по ОСАГО на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) теперь можно не только в случае оформления европротокола, говорится в сообщении Минцифры РФ.

"Как было оформлено ДТП - по европротоколу или сотрудником ГИБДД - теперь неважно. Получить компенсацию по ОСАГО можно онлайн, с помощью "Госуслуг" или приложения "Госуслуги Авто". Раньше такая возможность была только у тех, кто фиксировал повреждения без вызова инспектора, с 2023 года ею воспользовались почти 90 тыс. раз", - говорится в сообщении.

Чтобы получить после ДТП выплату по ОСАГО на портале, необходимо подать соответствующее заявление на "Госуслугах" или в приложении "Госуслуги Авто". "Практически все данные подтянутся автоматически, их не нужно будет вносить вручную", - сказали в Минцифры.

После этого страховая компания рассмотрит заявление и пригласит на осмотр авто, а затем - выдаст направление на ремонт или перечислит компенсацию на указанную карту, добавили в министерстве.

"Если в ДТП попали более двух автомобилей, то нужно обратиться лично в свою страховую, в случае причинения вреда здоровью - в страховую виновника ДТП", - предупредили в Минцифры.

По данным ведомства, приложением для автомобилистов "Госуслуги Авто" пользуются почти 15 млн человек. В него можно загрузить электронные документы на машину - водительское удостоверение, СТС и полис ОСАГО, там же можно оформить ДТП по европротоколу, подать заявление в страховую компанию, записаться в ГИБДД и даже связаться с водителем другого автомобиля, сказано в сообщении.