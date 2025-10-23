Поиск

Amazon тестирует новых складских роботов и ИИ-инструменты для работников

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc., крупнейший в мире интернет-ритейлер, представил новые технологии, которые находятся на стадии тестирования или уже готовятся к внедрению на складах и в сети доставки компании.

Среди них - робот-манипулятор Blue Jay, предназначенный для сортировки посылок, ИИ-агент Eluna, который будет помогать менеджерам в оптимизации распределения людских ресурсов во избежание перегрузки отдельных участков, а также очки дополненной реальности для водителей-экспедиторов.

Манипулятор Blue Jay проходит испытания в сортировочном центре в Южной Каролине. Этот робот компактен и может работать в очень ограниченном пространстве. Его внедрение позволит Amazon строить небольшие склады в районах с плотной застройкой, которые раньше были недоступны компании.

Помощника Eluna протестируют на складе в Теннесси.

Очки виртуальной реальности, продемонстрированные Amazon на ее конференции Delivering the Future в Сан-Франциско, будут помогать экспедиторам находить посылки, выполнять функции навигатора и даже предупреждать о наличии поблизости собак, некоторые из которых склонны проявлять повышенную активность при появлении посторонних.

Amazon занимается автоматизацией складских и логистических задач уже много лет. Реализация усилий в этом направлении началась в 2012 году, когда компания купила разработчика роботов для центров доставки товаров Kiva Systems, заплатив за него $775 млн. Как утверждают в Amazon, уже сейчас порядка трех четвертей всех доставок компании осуществляются с использованием робототехники.

Расширение использования ИИ-инструментов позволит Amazon снизить потребность в офисных работниках.

Аналитики полагают, что повышение степени автоматизации процессов и внедрение ИИ обеспечат Amazon миллиарды долларов экономии в год - как за счет повышения эффективности, так и за счет сокращения персонала. Ожидается, что к концу следующего года роботами будут оснащены около 40 распределительных центров Amazon. По оценкам Morgan Stanley, за счет этого ритейлер сможет сократить издержки на сумму до $4 млрд в год.

Amazon Morgan Stanley Сан-Франциско Теннесси Eluna Южная Каролина США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости

Почти 260 VPN-сервисов заблокированы в РФ

Почти 260 VPN-сервисов заблокированы в РФ

Правительство согласилось отложить отмену льготы по НДС на российское ПО

Правительство согласилось отложить отмену льготы по НДС на российское ПО

Tesla сократила квартальную чистую прибыль на 37% при рекордной выручке

Россельхознадзор подвергся масштабной DDoS-атаке

Минцифры отменило приказ о проведении аукциона на частоты для 5G

РКН подтвердил, что частично ограничивает работу WhatsApp и Telegram в России

РКН подтвердил, что частично ограничивает работу WhatsApp и Telegram в России

Минцифры РФ доработало второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

Минцифры РФ доработало второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

Роскомнадзор заявил, что ограничения с WhatsApp и Telegram в РФ не снимались

Продажи iPhone 17 в США и КНР в первые 10 дней превысили результаты iPhone 16 на 14%

Продажи iPhone 17 в США и КНР в первые 10 дней превысили результаты iPhone 16 на 14%

Nvidia и партнеры за 3-4 года могут выпустить в США технологии для ИИ на $500 млрд

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7414 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });