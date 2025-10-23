Amazon тестирует новых складских роботов и ИИ-инструменты для работников

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc., крупнейший в мире интернет-ритейлер, представил новые технологии, которые находятся на стадии тестирования или уже готовятся к внедрению на складах и в сети доставки компании.

Среди них - робот-манипулятор Blue Jay, предназначенный для сортировки посылок, ИИ-агент Eluna, который будет помогать менеджерам в оптимизации распределения людских ресурсов во избежание перегрузки отдельных участков, а также очки дополненной реальности для водителей-экспедиторов.

Манипулятор Blue Jay проходит испытания в сортировочном центре в Южной Каролине. Этот робот компактен и может работать в очень ограниченном пространстве. Его внедрение позволит Amazon строить небольшие склады в районах с плотной застройкой, которые раньше были недоступны компании.

Помощника Eluna протестируют на складе в Теннесси.

Очки виртуальной реальности, продемонстрированные Amazon на ее конференции Delivering the Future в Сан-Франциско, будут помогать экспедиторам находить посылки, выполнять функции навигатора и даже предупреждать о наличии поблизости собак, некоторые из которых склонны проявлять повышенную активность при появлении посторонних.

Amazon занимается автоматизацией складских и логистических задач уже много лет. Реализация усилий в этом направлении началась в 2012 году, когда компания купила разработчика роботов для центров доставки товаров Kiva Systems, заплатив за него $775 млн. Как утверждают в Amazon, уже сейчас порядка трех четвертей всех доставок компании осуществляются с использованием робототехники.

Расширение использования ИИ-инструментов позволит Amazon снизить потребность в офисных работниках.

Аналитики полагают, что повышение степени автоматизации процессов и внедрение ИИ обеспечат Amazon миллиарды долларов экономии в год - как за счет повышения эффективности, так и за счет сокращения персонала. Ожидается, что к концу следующего года роботами будут оснащены около 40 распределительных центров Amazon. По оценкам Morgan Stanley, за счет этого ритейлер сможет сократить издержки на сумму до $4 млрд в год.