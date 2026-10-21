РКН считает ИИ-агенты одним из главных вызовов информационной безопасности

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Одним из главных вызовов информационной безопасности в ближайшее время станет активное применение автономных агентов на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) для кибератак, заявил заместитель руководителя ведомства Олег Терляков.

"Оценка аналитиков ЦМУ (Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора - ИФ) показывает, что объём атак перестал быть главным показателем роста. Растут скорости атаки, постоянно меняются вектора атаки, динамически меняются целевые ресурсы и быстро осуществляется переход между адресами. Такое поведение свидетельствует о высокой автоматизации при подготовке и осуществлении кибератак на информационную инфраструктуру. Сама DDoS- атака стала инструментом оценки и анализа защищённости информационной инфраструктуры, выявления и эксплуатации её уязвимостей. Достигается это за счёт использования систем искусственного интеллекта", - сказал Тепляков в среду на 25-м юбилейном форуме "Спектр".

"Меры, предпринимаемые операторами системы защиты при классическом подходе к информационной безопасности, становится неэффективными. Применение автономных агентов на основе ИИ считаем одним из главных вызовов информационной безопасности в ближайшее время. И к нему необходимо готовиться уже сейчас", - отметил он.

По словам замглавы ведомства, в настоящее время "ведётся активная работа по разработке агентов ИИ, которые могут самостоятельно, без участия человека, проводить исследования целевой инфраструктуры, находить уязвимые места, формировать методы проникновения".

"Методы комбинируются, связываются и последовательно с огромной скоростью применяются для атаки на систему. Один злоумышленник с современными инструментами, по сути, может одновременно атаковать десятки ресурсов. Автономные агенты ИИ многократно усиливают угрозу, они снимают главные прежние ограничения - квалификацию и время человека - оператора защиты системы", - сказал Терляков.

В этих условиях"речь идёт о необходимости создания собственных агентов систем, которые берут на себя часть трудоёмкой работы оператора защиты систем, тогда как за человеком останется контроль работы и принятие окончательных решений", отметил он.

Опыт ЦМУ может пригодиться в этой работе, сказал он, так как его системы "накапливают большое количество информации о сетевой инфраструктуре, подключённых ресурсах, маршрутизации трафика, соединениях".

"Считаем, что эта информация должна стать одним из основных источников данных для профилирования работы клиентов ИИ по защите. Рассчитываем на активную совместную работу с отраслью по этому важному направлению", - сказал замглавы РКН.