Эксперт оценил в восемь тысяч число уехавших из РФ специалистов по разработке ПО

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российский IT-бизнес в сфере разработки программного обеспечения потерял из-за отъезда специалистов за рубеж около восьми тысяч человек, заявил президент ассоциации разработчиков программного обеспечения "Руссофт" Валентин Макаров журналистам в Москве.

"Из реального бизнеса могли уехать около восьми тысяч человек и неопределенное число фрилансеров, - сказал Макров. - Это не 50-100 тысяч, о которых ранее говорилось на рынке. Удар сильный, но не катастрофический".

По словам Макарова, из 570 опрошенных "Руссофтом" IT-специалистов, заявлявших о намерении покинуть страну, реально уехали только 6%.

"Необходимо учитывать, что есть разные разработчики, - добавил президент "Руссофт". - Есть центры разработок зарубежных компаний и их сотрудники, некоторых из которых иностранные вендоры стараются перелоцировать. Есть российские разработчики, ориентированные на экспорт или на разработку заказного ПО для иностранных заказчиков. Есть компании, работающие и на глобальном, и на российском рынке. У последних есть отток специалистов на уровне 2%".

По оценке Макарова, наибольший отток образовался в сегменте фрилансеров. При этом стоит учитывать, что многие российские IT-компании поручают таким сотрудникам только отдельные, простые задачи по написанию кода.

В то же время уход западных IT-гигантов с рынка, включая закрытие их центров разработки, вывел на отечественный рынок достаточно большое число обученных профессионалов.

"Отъезда специалистов в общем-то не видим, - отметил в свою очередь директор по разработке и развитию продуктов "Новых облачных технологий" (НОТ, разработчик линейки офисного ПО "МойОфис") Дмитрий Комиссаров. - Наоборот, на рынке появилось очень большое число специалистов, которых прежде фактически невозможно было найти. Но такое изобилие специалистов достаточно быстро исчезнет".

По словам руководителей российских разработчиков ПО, спрос на их продукты и услуги в последние недели значительно вырос, и компаниям придется активно заниматься привлечением новых специалистов. Так, например, гендиректор группы компаний "Астра" (занимается разработкой системного ПО на базе Linux) Илья Сивцев заявил, что до конца года компания планирует привлечь более тысячи новых специалистов. "Сняли для руководителей направлений и подразделений ограничения по бюджету в части найма новых сотрудников", - сказал он.

Ранее Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) прогнозировала, что в апреле РФ могут покинуть 70-100 тысяч человек в рамках "второй волны" эмиграции IT-специалистов.

"Первая волна - 50-70 тысяч человек - уехали уже. Сдерживает вторую волну только то, что там дорогие билеты, жилье выросло, русских никто не ждет, и нет финансовой связности, невозможно транзакции проводить. Но вторая волна точно будет, по нашему прогнозу, от 70 тысяч до 100 тысяч человек в апреле уедут. Это только айтишники", - говорил глава РАЭК Сергей Плуготаренко в ходе заседании "Развитие IT-отрасли в условиях санкций" в Госдуме.

Для снижения оттока специалистов и поддержки отрасли в целом были подготовлены дополнительные меры поддержки.

В частности, в начале марта премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что все IT-компании на три года освободят от налога на прибыль и проверок, а их сотрудники, занятые в разработке ПО, получат отсрочку от призыва в армию. Кроме того, разработчикам мобильных приложений и организациям, занимающимся реализацией, установкой и тестированием отечественных решений, предоставят налоговые преференции. Также IT-компании смогут получить льготные кредиты по ставке, не превышающей 3%, а их сотрудники - оформить льготную ипотеку.