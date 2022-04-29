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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:15

Пользователи пожаловались на сбои в работе WhatsApp

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Пользователи WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) в ночь на пятницу сообщили о неполадках в работе мессенджера, следует из данных сервиса Downdetector.

На сайте сервиса указано, что у 64% пользователей, которые сообщили о сбоях, возникли проблемы в работе приложения, у 33% наблюдаются неполадки с подключением сервера, еще 3% пожаловались на проблемы с отправкой сообщений.

Больше всего сообщений о неполадках поступило из Москвы и Санкт-Петербурга.

Пик жалоб на неполадки был зафиксирован Downdetector около полуночи по московскому времени.

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