Ежемесячная активная аудитория Yappy превысила 3 млн человек

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Ежемесячная аудитория отечественного аналога TikTok - платформы коротких вертикальных видео Yappy достигла более 3 млн человек, сообщил генеральный директор Yappy Данила Овчаров.

"В целом, это большой рост", - заявил Овчаров в пятницу на II Молодежном форуме по управлению интернетом.

Yappy запущена 29 ноября 2021 года, приложение доступно для скачивания на платформах iOS и Android.

Согласно данным Mediascope, в марте ежемесячная активная аудитория в России соцсети TikTok составила 33,1 млн человек.

6 марта TikTok приостановил стриминг и размещение новых роликов в РФ из-за закона о фейках о российской армии, пользователям из России также недоступен просмотр роликов из других стран.

По словам Овчарова, платформу Yappy не стоит сравнивать с TikTok. "Все почему-то нас сравнивают с ТикТоком, а мы вообще не про TikTok. У нас в центре функционала лежит такая фича (особенность - ИФ) как коллабы (от коллаборации - ИФ), то есть это сотворчество. Мы даем пользователям, тем, кто хочет создавать контент, делать это совместно", - сказал Овчаров. Целевая аудитория платформы Yappy - люди от 12 до 34 лет, уточнил он.

По данным холдинга "Газпром-медиа", которому принадлежит Yappy, за I квартал 2022 года года количество известных блогеров и представителей медиасферы в соцсети увеличилось вдвое, количество установок приложения - более чем в 3,5 раза, количество авторов - в пять раз, объем загруженных роликов - в три раза, среднее время сессии в приложении, включая просмотр контента, выросло на 84%.

На динамику скачивания Yappy повлияло размещение в магазине приложений AppGallery от Huawei. В результате только за март объем месячной активной аудитории увеличился на 56% по сравнению с февралем.

"В этом году мы запустим новые инструменты для работы с подписчиками и контентом, включая механизм монетизации", - пообещал Овчаров начале апреля.