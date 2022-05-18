Глава Минцифры ждет сокращения вдвое доли iPhone на российском рынке к концу 2024 года

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Глава Минцифры Максут Шадаев ждет двукратного сокращения доли iPhone на российском рынке до конца 2024 года. Он сообщил об этом на брифинге, ссылаясь на прогноз своего ведомства.

"У Минцифры готов прогноз: доля устройств, смартфонов, айфонов сократится в два раза до конца 2024 года на российском рынке. Понятно, что это вопрос удобства сервисов, это оплата, возможность скачать приложения и так далее", - сказал министр.

Он считает, что в силу более закрытой архитектуры пользователи будут постепенно переходить на Android платформу, если она "сохранит признаки открытости".

В свою очередь, глава VK Владимир Кириенко, отвечая на вопрос о возможности создания магазина приложений для Apple, сказал, что этот вопрос пока не обсуждается.

"Установка приложений на Apple возможна, но это трудоемкий процесс и больше выглядит как кастомное, костыльное решение. В первую очередь мы хотим сделать удобное решения для пользователей "андроида", а с точки зрения Apple мы пока не обсуждаем развитие такого направления", - отметил Кириенко.

Он добавил, что доля Android по российскому рынку значительно превосходит Apple.