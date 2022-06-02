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Роскомнадзор заблокировал в РФ сайт финской государственной телерадиокомпании Yle

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал в России сайт финской государственной телерадиокомпании Yle, следует из данных ведомства.

По информации из универсального сервиса РКН по проверке ограничения доступа к страницам и сайтам, в России ограничивается доступ к сайту Yle.fi по требованию Генпрокуратуры от 27 мая.

В настоящее время сайт телерадиокомпании недоступен, убедился корреспондент "Интерфакса".

YIe была основана в 1926 году как Suomen Yleisradio (Finlands Rundradio, "Финское телерадиовещание"), в том же году запустила на длинных волнах радиостанцию. Сейчас, помимо финского, YIe вещает на шведском, английском, саамском, карельском и русском языках, а также на финском жестовом языке.

Как сообщает "Роскомсвобода", которая делает выгрузку из реестра запрещенной в РФ информации, ограничение доступа происходит по "маске", то есть со всеми доменами и поддоменами. На основании того же требования Генпрокуратуры всего заблокированы 12 сайтов и ссылок, в том числе русскоязычная версия сайта армянской службы "Радио Свобода" (внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), а также сайт грузинского издания на русском языке Sova, основанного в Тбилиси в 2016 году.

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