На "Госуслугах" начался прием заявлений на поступление в колледжи

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - На портале государственных услуг открылся прием заявлений на поступление в колледжи, сообщает официальный телеграм-канал Министерства просвещения РФ "Большая перемена" в среду.

В сообщении отмечается, что сервис доступен пользователям "Госуслуг" с подтвержденной учетной записью. Подать заявление можно только на очную форму обучения, и сделать это может только сам абитуриент.

Документы для поступления можно подать в неограниченное число образовательных организаций, специальности и профессии абитуриент вправе выбрать любые.

К сервису подключились уже 1180 колледжей в 36 регионах. Прием документов осуществляется до 15 августа, но может быть продлен до 25 ноября, если в колледжах останутся свободные места, уточняется в сообщении.