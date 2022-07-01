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Евгений Ковнир покинет пост гендиректора АНО "Цифровая экономика"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Генеральный директор автономной некоммерческой организации "Цифровая экономика" Евгений Ковнир принял решение уйти со своего поста, сообщили "Интерфаксу" в АНО.

"Евгений Ковнир выразил намерение завершить свою работу в должности генерального директора АНО "Цифровая экономика" и продолжить дальнейшее профессиональное развитие, исходя из собственных планов", - сказал представитель организации.

В связи с досрочным прекращением полномочий Ковнира в начале июля состоится собрание учредителей организации, на котором будет принято решение о назначении исполняющего обязанности руководителя, сообщил телеграм-канал АНО.

Организация продолжит работу в рамках реализации ранее утвержденной стратегии на 2022-2024 годы с учетом адаптации под приоритеты по импортозамещению в ключевых отраслях экономики.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, временно исполнять обязанности Ковнира будет заместитель генерального директора АНО Дмитрий Тер-Степанов.

Ковнир возглавлял АНО "Цифровая экономика" с момента ее создания - с 2017 года. До этого он работал в Агентстве стратегических инициатив.

Тер-Степанов также работает в организации с 2017 года. При его участии были разработаны законопроекты об электронной подписи и экспериментальных правовых режимах.

Организация сформировалась для участия в реализации программы развития цифровой экономики России и обеспечения взаимодействия между бизнесом, экспертными сообществами и госорганами при реализации нацпрограммы "Цифровая экономика". Учредителями АНО стали "Мегафон", МТС, "Ростелеком", "Яндекс", "Росатом", "Ростех", Сбербанк и другие.

Евгений Ковнир АНО Цифровая экономика Дмитрий Тер-Степанов
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