Металлургические предприятия создадут отраслевую IT-компанию для разработки софта

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - "Северсталь", УГМК и Highland Gold совместно с "Ростелекомом" обсуждают возможность совместной разработки отраслевого программного обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба УГМК.

Компании ведут переговоры о целях, задачах и инструментах такой разработки. Координируют работу российские экс-партнеры McKinsey. Поддержку проекту выразили фонд "Сколково" и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, добавили в пресс-службе.

Идея совместной разработки отраслевого программного обеспечения прозвучала в рамках конференции "УГМК-Техно - UMMC-Тесн" в городе Верхняя Пышма (Свердловская область) в четверг.

Предполагается, что намерение компаний формализуется в виде меморандума, который будет подписан в ближайшее время, а курировать разработку отраслевого ПО будет совместное предприятие. Объем инвестиций в течение трех лет может превысить несколько миллиардов рублей.

"Масштаб российской горно-металлургической отрасли позволяет реализовать столь амбициозный проект. Мы будем шаг за шагом двигаться к цели: сначала это будет самый критичный функционал, далее совместно с горно-металлургическими компаниями он будет дорабатываться. В этом и есть сила партнерства: с одной стороны, есть централизованный заказчик, представляющий до 80% отрасли, с другой, будет учитываться совершенно разный опыт. Я уверен, что продукт будет конкурентоспособным", - сообщил журналистам модератор панельной дискуссии, экс-партнер российского офиса McKinsey Тигран Саакян.

По его данным, на первом этапе планируется провести комплексный анализ существующих программных решений, сформулировать единые требования участников рынка к софту, составить "дорожную карту" разработки программных продуктов, адаптированных к реалиям отечественной горнодобывающей промышленности.

"Результатом совместной работы должно стать создание конкурентоспособного и эффективного программного обеспечения, позволяющего обеспечить стабильную работу горно-металлургической отрасли. При этом решения могут быть коммерциализированы на внутреннем - для тех, кто не примет участие в проекте - и внешнем рынках", - сказал Саакян.

Конференция "УГМК-Техно - UMMC-Тесн" для молодых специалистов проходит в Свердловской области с 6 июля по 8 июля. Организаторами являются "Уральская горно-металлургическая компания", фонд "Сколково", Технический университет УГМК. Предполагается, что конференция станет ежегодной.