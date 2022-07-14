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Gartner ждет замедления роста глобальных расходов на IT до 3% в 2022 году

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Мировые расходы на информационные технологии (ИТ) по итогам 2022 года увеличатся на 3% и превысят $4,5 трлн, прогнозирует исследовательская компания Gartner Inc. В 2021 году они повысились на 10,1% - до $4,4 трлн.

Темпы роста в 2022 году замедлятся, в том числе из-за сокращения расходов потребителей на покупку персональных компьютеров, планшетов и принтеров, объяснили аналитики.

"Инфляция волнует всех, - отмечает вице-президент по исследованиям Gartner Джон-Дэвид Лавлок. - Центральные банки по всему миру сосредоточены на борьбе с инфляцией, и ожидается, что общий ее уровень опустится до конца 2023 года. Однако текущий уровень волатильности, наблюдаемый как в инфляции, так и в курсах обмена валют, не должен оказать сдерживающее влияние на инвестиционные планы IT-директоров в 2022 году".

Расходы в сфере "облачных" технологий увеличились в прошлом году на 18,4% и, по прогнозам, вырастут на 22,1% в этом году. По оценкам Gartner, самый значительный подъем в 2022 году продемонстрирует сегмент дата-центров - на 11,1%.

В целом ИТ-расходы в следующем году, как ожидается, увеличатся на 6,1% - до $4,8 трлн.

Мировые расходы на ИТ (в млрд долларов США):

Расходы 2021г изм. в 2021г Расходы 2022г изм. в 2022г Расходы 2023г изм. в 2023г
ЦОД и системы 191,001 6,4% 212,218 11,1% 221,59 4,4%
Корпоративное ПО 735,869 14,7% 806,8 9,6% 902,182 11,8%
Устройства 808,58 16,0% 767,872 -5,0% 790,888 3,0%
ИТ-услуги 1207,966 12,8% 1283,192 6,2% 1389,169 8,3%
Услуги связи 1458,527 3,8% 1464,551 0,4% 1505,733 2,8%
Всего 4401,944 10,2% 4534,632 3,0% 4809,561 6,1%

Gartner Джон-Дэвид Лавлок
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