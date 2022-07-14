Gartner ждет замедления роста глобальных расходов на IT до 3% в 2022 году

"Инфляция волнует всех, - отмечает вице-президент по исследованиям Gartner Джон-Дэвид Лавлок. - Центральные банки по всему миру сосредоточены на борьбе с инфляцией, и ожидается, что общий ее уровень опустится до конца 2023 года. Однако текущий уровень волатильности, наблюдаемый как в инфляции, так и в курсах обмена валют, не должен оказать сдерживающее влияние на инвестиционные планы IT-директоров в 2022 году".

Расходы в сфере "облачных" технологий увеличились в прошлом году на 18,4% и, по прогнозам, вырастут на 22,1% в этом году. По оценкам Gartner, самый значительный подъем в 2022 году продемонстрирует сегмент дата-центров - на 11,1%.

В целом ИТ-расходы в следующем году, как ожидается, увеличатся на 6,1% - до $4,8 трлн.

Мировые расходы на ИТ (в млрд долларов США):