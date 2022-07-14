Gartner ждет замедления роста глобальных расходов на IT до 3% в 2022 году
Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Мировые расходы на информационные технологии (ИТ) по итогам 2022 года увеличатся на 3% и превысят $4,5 трлн, прогнозирует исследовательская компания Gartner Inc. В 2021 году они повысились на 10,1% - до $4,4 трлн.
Темпы роста в 2022 году замедлятся, в том числе из-за сокращения расходов потребителей на покупку персональных компьютеров, планшетов и принтеров, объяснили аналитики.
"Инфляция волнует всех, - отмечает вице-президент по исследованиям Gartner Джон-Дэвид Лавлок. - Центральные банки по всему миру сосредоточены на борьбе с инфляцией, и ожидается, что общий ее уровень опустится до конца 2023 года. Однако текущий уровень волатильности, наблюдаемый как в инфляции, так и в курсах обмена валют, не должен оказать сдерживающее влияние на инвестиционные планы IT-директоров в 2022 году".
Расходы в сфере "облачных" технологий увеличились в прошлом году на 18,4% и, по прогнозам, вырастут на 22,1% в этом году. По оценкам Gartner, самый значительный подъем в 2022 году продемонстрирует сегмент дата-центров - на 11,1%.
В целом ИТ-расходы в следующем году, как ожидается, увеличатся на 6,1% - до $4,8 трлн.
Мировые расходы на ИТ (в млрд долларов США):
|Расходы 2021г
|изм. в 2021г
|Расходы 2022г
|изм. в 2022г
|Расходы 2023г
|изм. в 2023г
|ЦОД и системы
|191,001
|6,4%
|212,218
|11,1%
|221,59
|4,4%
|Корпоративное ПО
|735,869
|14,7%
|806,8
|9,6%
|902,182
|11,8%
|Устройства
|808,58
|16,0%
|767,872
|-5,0%
|790,888
|3,0%
|ИТ-услуги
|1207,966
|12,8%
|1283,192
|6,2%
|1389,169
|8,3%
|Услуги связи
|1458,527
|3,8%
|1464,551
|0,4%
|1505,733
|2,8%
|Всего
|4401,944
|10,2%
|4534,632
|3,0%
|4809,561
|6,1%