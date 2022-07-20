Минцифры предлагает продлить на год эксперимент по обмену данными для цифровой ипотеки

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ предлагает продлить до декабря 2023 года эксперимент по обмену данными для проведения ипотечных сделок в цифровом формате.

Соответствующий проект постановления правительства опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предлагается продлить сроки эксперимента до 31 декабря 2023 г. в связи с изменением ситуации на финансовом рынке в условиях введения иностранных санкций", - говорится в пояснительной записке к документу.

В частности, срок оценки эксперимента и подготовки предложений по расширению применения информационной системы "Мастерчейн" предлагается продлить до 1 марта 2023 года. Сроки формирования технических требований к информационной системе "Госчейн" планируется сдвинуть до 1 мая 2023 года, создание и введение информационной системы "Госчейн" в эксплуатацию до 1 декабря 2023 года.

В мае 2021 года Минцифры подготовило проекты постановлений, предусматривающих проведение эксперимента по обмену данными при электронной ипотеке между депозитарием, осуществляющим хранение электронной закладной, и Росреестром с применением технологии блокчейн. Эксперимент планировалось начать со дня вступления в силу постановления правительства, но не ранее 1 июля 2021 года. Окончание "пилота" было намечено на 1 ноября 2022 года.

По завершении апробации Минцифры совместно с Росреестром должны провести оценку его результатов и подготовить доклад в правительство РФ с необходимыми предложениями, в том числе по применению информационной системы, основанной на технологии блокчейн.

Эксперимент проводится с помощью информационной системы "Мастерчейн", основанной на технологии распределенных реестров.

Для реализации проекта создана рабочая группа, в которую вошли представители Минцифры РФ, Росреестра, "ДОМ.РФ", Банка России и Ассоциации ФинТех. Росреестр совместно с "ДОМ.РФ" и Ассоциацией ФинТех в тестовом режиме уже провел выдачу первых электронных закладных с помощью технологий распределенных реестров.