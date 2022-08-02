Разработчик облачных решений Arista Networks увеличил квартальную прибыль на 52%

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Американский разработчик облачных решений Arista Networks Inc. увеличил чистую прибыль во втором квартале 2022 года на 52%.

Чистая прибыль Arista в апреле-июне составила $299,1 млн, или 94 цента в расчете на акцию, по сравнению со $196,9 млн, или 62 центами на акцию, за аналогичный период годом ранее, говорится в отчете компании.

Скорректированная прибыль составила $1,08 на акцию против 68 центов на акцию за аналогичный период годом ранее.

Выручка компании подскочила до $1,052 млрд по сравнению с $707,3 млн за аналогичный квартал прошлого года. При этом показатель впервые превысил отметку в $1 млрд, отмечается в сообщении компании.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на акцию в размере 92 центов, выручку - $979 млн.

Arista ожидает, что в третьем квартале выручка составит $1,025-$1,075 млрд по сравнению с консенсус-прогнозом аналитиков на уровне $996 млн.

После публикации отчета акции Arista на дополнительных торгах в понедельник подорожали на 4,9%. С начала года капитализация компании уменьшилась на 18,2%.