Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Разработчик облачных решений Arista Networks увеличил квартальную прибыль на 52%

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Американский разработчик облачных решений Arista Networks Inc. увеличил чистую прибыль во втором квартале 2022 года на 52%.

Чистая прибыль Arista в апреле-июне составила $299,1 млн, или 94 цента в расчете на акцию, по сравнению со $196,9 млн, или 62 центами на акцию, за аналогичный период годом ранее, говорится в отчете компании.

Скорректированная прибыль составила $1,08 на акцию против 68 центов на акцию за аналогичный период годом ранее.

Выручка компании подскочила до $1,052 млрд по сравнению с $707,3 млн за аналогичный квартал прошлого года. При этом показатель впервые превысил отметку в $1 млрд, отмечается в сообщении компании.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на акцию в размере 92 центов, выручку - $979 млн.

Arista ожидает, что в третьем квартале выручка составит $1,025-$1,075 млрд по сравнению с консенсус-прогнозом аналитиков на уровне $996 млн.

После публикации отчета акции Arista на дополнительных торгах в понедельник подорожали на 4,9%. С начала года капитализация компании уменьшилась на 18,2%.

Arista Networks США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости

Apple разместила 4 выпуска облигаций на $5,5 млрд

Apple разместила 4 выпуска облигаций на $5,5 млрд

Думу попросили исключить классифайды из проекта о едином операторе цифровой рекламы

Анонимайзер Tor вновь запрещен судом в России

Анонимайзер Tor вновь запрещен судом в России

Производитель электромобилей Rivian сократит 6% рабочих мест

Сайт сервиса заказа премиальных авто Wheely могут заблокировать в РФ

Минцифры предложило включить RuStore в список для предустановки на гаджеты

Минцифры предложило включить RuStore в список для предустановки на гаджеты

Клиенты Сбербанка сообщили о проблемах с доступом к сервисам

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });