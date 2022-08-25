Число уникальных пользователей Национальной системы доменных имен достигло 1 млн в сутки

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - С начала года количество уникальных пользователей Национальной системы доменных имен (НСДИ) достигло 1 млн в сутки и продолжает расти, говорится в сообщении центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ).

Там напомнили, что НСДИ ввели в эксплуатацию в 2021 году в связи с угрозой зависимости от глобальной инфраструктуры сети и доступности зарубежных серверов DNS, а также для обеспечения стабильности российского интернета.

"НСДИ показывает положительную динамику по приросту российских пользователей. Так, с января по июль текущего года их количество выросло на 200 тыс. (с 800 тыс. до 1 млн в сутки), а всего в сутки поступает около 13 млрд запросов. Это около 6% от общемирового количества запросов к DNS-серверам", - отмечается в сообщении.

По данным ГРЧС, в соответствии с требованиями законодательства к НСДИ обязаны подключаться операторы связи и компании, у которых есть номера автономных систем (ASN - специальный номер, который получают организации для своих автономных сетей в интернете).

"Сегодня к НСДИ подключены все российские владельцы АС, из которых 82% подключаются напрямую, а оставшиеся 18% используют DNS-серверы других операторов связи", - уточняется в сообщении.

"Большое количество уникальных запросов говорит о высокой степени доверия к системе. Операторы связи и обычные пользователи понимают необходимость введенных мер. Чтобы подключиться к НСДИ, людям не нужно что-то делать специально. За них об этом уже позаботились операторы связи, подключив их к своим DNS-серверам и перенаправляя запросы пользователей на НСДИ" - пояснил замдиректора Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Денис Глазунов, слова которого приводятся в сообщении.

"Тем не менее, любой пользователь может лично настроить свой компьютер так, что он будет работать с самостоятельно выбранными DNS-сервером. И именно по таким подключениям к системе мы наблюдаем рост. Пользователи (в основном это бизнес-сегмент) понимают риски, связанные с использованием зарубежных сервисов DNS и переключаются на отечественную систему", - заметил он

По данным аналитики ЦМУ ССОП, приведенным в сообщении, максимальное количество запросов к НСДИ поступает из Центрального федерального округа (58%), на втором месте находится Северо-Западный федеральный округ (9%), на третьем - Сибирский федеральный округ (8%)

"С января по июль текущего года самыми популярными ресурсами у пользователей оставались сервисы поиска, почта и социальные сети. А именно: сервис поиска "Яндекс" (4,1 млрд запросов), почта Mail.ru (791 млн запросов), социальные сети "VK" (217 млн запросов) и "Одноклассники" (122 млн запросов)", - говорится в сообщении.